Davy Klaassen duidelijk over deel aanhang: ’Dat zijn geen echte supporters’

Blind moest het een paar weken geleden ontgelden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Tijdens zijn wissel werd de international uitgefloten door een deel van de Amsterdamse fans.„Ik merk dat het hem raakt. Ik wil niet voor hem spreken, maar hij houdt van de club. Het grote deel van het publiek doet het niet, maar een deel doet het wel. In mijn ogen zijn dat geen echte supporters”, aldus Klaassen na afloop van het duel met Groningen op de persconferentie.

„Als jij een speler van de tegenstander uitfluit, omdat die niet bij jouw club speelt, dan is dat tot daaraan toe. Maar je eigen spelers moet je nooit uitfluiten.”

Ook Ajax-trainer Erik ten Hag kan er met zijn verstand niet bij dat de eigen aanhang Blind uitfloot. „Hij heeft de club en het Nederlandse voetbal zo veel gebracht. Ik denk dat er op de Nederlandse velden geen speler loopt met het palmares van Daley. Hij wordt dan zo bejegend en bekritiseerd door zijn eigen fans, dat vind ik ook niet kunnen. Daarin hebben we een les te leren vanuit het buitenland. Daar worden spelers met meer respect behandeld.”

Bekijk ook: Ajax houdt koppositie in handen na zege in Groningen

Zaterdag moest een andere Ajacied het ontgelden. Dusan Tadic werd door de fans van Groningen, zijn oude club, uitgefloten. Ook daar had Ten Hag wat over te zeggen. „Bij Dusan waren het Groningen-supporters, maar hetzelfde kunnen we zeggen over Ajax-supporters. Ik vind het niet kunnen.”