Cambuur verzwakt naar Vitesse door uitbraak buikgriep

Cambuur-spelers, eerder dit seizoen. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - De wedstrijd tussen Vitesse en SC Cambuur in de Eredivisie gaat om 14.30 uur gewoon van start, ondanks wat onzekerheden vooraf. Heel wat spelers van Cambuur kampen met buikgriep. De Friese club heeft maar net genoeg spelers over om in actie te komen in Arnhem.