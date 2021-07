Live Tour: peloton begonnen aan Pyreneeënrit naar Saint-Gaudens

Volg de etappe hier op de voet.

Vincenzo Nibali maakt geen deel meer uit van het peloton, de Italiaanse Tourwinnaar van 2014 gaat zich richten op de Olympische Spelen. Ook de Deen Amund Grøndahl Jansen is er niet meer bij.

Na een lange afdaling van zo'n 35 kilometer vanuit Pas de la Casa moeten de wielrenners op weg naar de finish in Saint-Gaudens vier bergen over. Wout Poels gaat ongetwijfeld weer een poging doen om punten bij elkaar te sprokkelen voor het bergklassement. De 33-jarige Limburger rijdt in de bolletjestrui. Poels heeft 8 punten voorsprong op Michael Woods en 10 punten op Nairo Quintana en Wout van Aert.

In de zestiende etappe zitten twee bergen van de tweede categorie en één van de eerste categorie, de Col de la Core. Na de beklimming van de Col de Portet-d'Aspet volgt nog een klimmetje van de vierde categorie, met de top op 7 kilometer van de finish in Saint-Gaudens.

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de gele trui stevig om zijn schouders zitten. De Brit Mark Cavendish draagt de groene trui, de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) het wit.

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet.

Voordat de klassementsrenners het gaan uitvechten in twee etappes met aankomst bergop in de Pyreneeën, heeft het peloton na de rustdag eerst nog een iets makkelijkere bergetappe met een relatief vlakke finish. Opnieuw een ideale rit voor de aanvallers.

De rit gaat van Pas de la Case naar Saint-Gaudens over 169 kilometer. Na de start gaat het 35 kilometer bergaf en dan volgen twee beklimmingen van de tweede categorie met ertussenin een klim van de eerste categorie. De Col de la Port is 11 kilometer lang en de Col de la Core is 13 kilometer. De Col de Portet-d’Aspet duurt maar 5 kilometer, maar is wel steiler. Het is de berg die onlosmakelijk is verbonden met de Italiaan Fabio Casartelli, die in 1995 overleed na een val in de afdaling van de Portet-d’Aspet. Na de afdaling volgt nog een klimmetje van de vierde categorie, voordat de renners arriveren in Saint-Gaudens.

De Sloveen Tadej Pogacar start na de rustdag om 13.05 uur met een voorsprong van ruim 5 minuten op de Colombiaan Rigoberto Urán in het geel. De groene trui zit om de schouders van de Brit Mark Cavendish en Wout Poels verdedigt de bollentrui. De eerste renner wordt verwacht rond 17.30 uur.

„Het is een super lastige rit, laat ik dat vooropstellen, maar nog niet zwaar als de dagen hierna. Ik verwacht dat de klassementsmannen hun kruit droog houden en dat we een kopgroep gaan zien strijden om de ritzege. De eerste veertig kilometer zijn bergafwaarts, dat is wel een dingetje. Ik heb diep zitten graven, maar zoiets heb ik zelf nooit meegemaakt. De aanvalslustige renners zullen over elkaar heen demarreren, maar het wordt lastig om echt weg te rijden voordat de weg vlakker wordt. Ik verwacht een lange oorlog voordat de goede vlucht is vertrokken.”

De Col de Portet d’Aspet (5,4 kilometer à 7,1%) is de scherprechter van de dag, denkt Boogerd „Een smeerlap is dat. We kennen de berg ook van Fabio Casertelli, die hier in 1995 ten val kwam en overleed. In 1997 reden we hier omhoog vanuit het vertrek. Toen zijn we met zijn allen gestopt bij het monument. Zijn ouders waren daar ook. Het was toen allemaal nog heel vers. De renners van nu kennen de historie. Sommigen zullen een kruisje slaan.”

Boogerd rekent dinsdag op twee Nederlanders: Bauke Mollema en Wout Poels. „Als Bauke nog wat wil, ook met het oog op de Olympische wegrit in Tokio, is vandaag een mooie kans om nog een keer te knallen. Wout gaat sowieso meezitten. Hij moet wel, als man in de bolletjestrui. Helaas vreten die sprintjes om de bergpunten energie, waardoor een ritzege lastig wordt, maar de bollentrui is ook heel speciaal. De laatste Nederlander die daarin slaagde was Gert-Jan Theunisse in 1989.”

Poels heeft echter geduchte concurrentie, weet Boogerd. „Wout is vanmorgen ongetwijfeld zenuwachtig opgestaan. Michael Woods, Nairo Quintana en zeker ook Wout van Aert zijn geduchte tegenstanders en de verschillen zijn klein. Ik heb Wout van Aert getipt voor vandaag, omdat Jumbo-Visma in een goede flow zit. Ze zijn uit de dood opgestaan na de eerste rustdag, na het afstappen van hun kopman Primoz Roglic.”