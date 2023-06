Premium Het beste van De Telegraaf

Mediamagnaat bracht AC Milan terug aan de top Silvio Berlusconi was óók de man die Gullit, Rijkaard en Van Basten de hemel liet bestormen

Door Steven Kooijman

Marco van Basten, Arrigo Sacchi, Franco Baresi, Silvio Berlusconi, Frank Rijkaard en Ruud Gullit poseren met de Champions League. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ze waren niet de eerste Nederlandse voetballers die furore maakten in Italië, maar zo succesvol als Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard met AC Milan in de vorige eeuw waren, was ongekend. Silvio Berlusconi was verantwoordelijk voor de komst van i tre tulipani olandesi.