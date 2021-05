Acht afvallers Oranje bekend voor EK

EK voetbal

Sergio Ramos mist EK: ’Het doet me pijn dat ik Spanje niet kan helpen’

Sergio Ramos is er deze zomer niet bij op het Europees kampioenschap. De verdediger is de opvallendste afwezige in de Spaanse selectie, al is het ook geen hele grote verrassing na een seizoen vol blessureleed voor de verdediger.