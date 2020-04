Video: Pantelic vraagt Ajax-fans om speciale gunst

Marko Pantelic laat via een video op het twitteraccount van de Amsterdamse club van zich horen. „Hallo Ajax-fans, ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn deze dagen. Ik ben vereerd dat ik verkiesbaar ben om één van de cultspelers van Ajax te worden. Samen hebben we veel doelpunten gemaakt, maar we kunnen er nog eentje extra maken...”, lacht de inmiddels 41-jarige Serviër.

„Het is nu aan jullie, het komt aan op jullie stem”, lacht Pantelic, die hoopt één van de winnaars van de verkiezing te worden. De spits kwam één seizoen voor Ajax uit. In de jaargang 2009/2010 kwam Pantelic tot 25 competitieduels voor de Amsterdammers, waarin hij zestien keer scoorde.

Concurrentie

In de verkiezing heeft Pantelic concurrentie van Tijjani Babangida, Dmitry Bulykin, Pius Ikedia, Nwankwo Kanu, Tscheu La Ling, Nikos Machlas, Andy van der Meyde, Mido, Jan de Natris, Piet van Reenen, Hyun-Jun Suk, Simon Tahamata, Ismail Urzaiz en Wamberto.