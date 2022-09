PSV met Yorbe Vertessen tegen Bodø/Glimt

Vertessen neemt de plek in van Xavi Simons, die de voorbije wedstrijden bij afwezigheid van de geblesseerde Luuk de Jong de centrale aanvaller was. Simons zakt nu terug naar het middenveld, waar hij met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman speelt. Guus Til is zijn basisplek kwijt.

Vertessen miste het begin van dit seizoen omdat hij zich liet opereren aan zijn blindedarm.

Naast Til slachtoffert trainer Ruud van Nistelrooy na de nederlaag van 2-1 tegen FC Twente in de Eredivisie ook centrale verdediger André Ramalho. Jordan Teze neemt zijn plek in en Phillipp Mwene vervangt Teze als rechterverdediger.

De derde wijziging in de basis bij PSV is rechts voorin. Johan Bakayoko begint op de bank en Ismael Saibari in de basis.