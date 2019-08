Atletiekgrootheid ontsnapt bij frontale botsing

Rudisha, in 2012 en 2016 olympisch kampioen op de 800 meter, verloor in Nairobi de macht over het stuur op het moment dat zijn auto een klapband kreeg. Zijn bolide kwam frontaal in botsing met een bus, maar als door een wonder raakte de wereldrecordhouder op de 800 meter niet gewond. Zijn auto raakte total loss bij het ongeluk.

„Ik ben oké zonder verwondingen”, twitterde de 30-jarige Rudisha. „Ik bedank de almachtige God voor het geschenk van het leven.”

De Afrikaan kwam door een knieblessure al twee jaar niet in actie, maar zijn doel zou nog wel zijn om in 2020 uit te komen op de olympische 800 meter.