’Tottenham Hotspur en Real Madrid praten over Gareth Bale’

„Gareth houdt nog steeds van de Spurs. We zijn aan het praten. Het is de club waar hij naartoe wil”, zei zaakwaarnemer Jonathan Barnet.

Bale speelde tussen 2007 en 2013 meer dan 200 wedstrijden voor de Spurs en hij scoorde daarin 56 keer. Zeven jaar geleden verkaste hij naar Real, waar hij niet meer in de toekomstplannen voorkomt. Bij Real won hij vier keer de Champions League.

Trainer Zinédine Zidane deed na de hervatting van de Spaanse voetbalcompetitie nauwelijks meer een beroep op Bale, die nog twee jaar bij de kampioen van Spanje onder contract staat. „Er is veel gezegd. Er is een respectvolle relatie tussen de club en de speler, maar ik wil alleen maar zeggen dat hij liever niet speelde. De rest is tussen ons en hem”, zei trainer Zidane vorige maand over de Welshman, voorafgaand aan het duel met Manchester City in de Champions League.