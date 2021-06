Veroorzaker giga-valpartij in Tour de France opgepakt door politie

Met een kartonnen bord in de hand, met daarop een boodschap aan haar opa en oma, had de vrouw meer oog voor de camera’s dan voor de renners, waarna Tony Martin haar niet meer kon ontwijken en het halve peloton neerging.

De politie ging na de valpartij op zoek naar de vrouw, maar kon haar in geen velden of wegen vinden. Er werd daarop een oproep aan getuigen gedaan om zich te melden. Uiteindelijk meldde de vrouw zich woensdag bij een politiebureau in Landernau, meldt Le Parisien. De Franse vrouw zou zijn geboren in 1990 en is geen bekende van de politie.

De vrouw riskeert een (minimale) boete van 1.500 euro. Het bedrag kan hoger uitvallen als renners of ploegen besluiten haar aan te klagen.

Naast de politie gingen ook wielerfans gekscherend op zoek naar de veroorzaker van de valpartij. Ⓒ HH/ANP

Organisator ASO is in ieder geval van plan om door te pakken. Adjunct-directeur van de Tour, Pierre-Yves Thouault, meldde al dat er een klacht zou worden ingediend tegen de vrouw.

„Je komt naar de Tour om de kampioenen aan het werk te zien, niet om zelf op tv te komen”, brieste Tour-directeur Michel Prudhomme na afloop van de door Julian Alaphilippe gewonnen openingsrit. „Dit is onaanvaardbaar. Het zijn enkel de kampioenen die het verdienen om op tv te komen, niet dat soort mensen. Als ze zichzelf bezig willen zien, moeten ze maar in de spiegel kijken. Ze moeten de renners, de Tour en alle kampioenen respecteren.”