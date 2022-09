Premium Het beste van De Telegraaf

’We hebben vol bewondering over hem gepraat’ Nederlands Davis Cup-team diep onder de indruk van Carlos Alcaraz

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Het Davis Cup-team met captain Paul Haarhuis, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koolhof, Tim van Rijthoven en Matwé Middelkoop (v.l.n.r.) neemt het vandaag in de groepsfase op tegen Kazachstan. Ⓒ ANP/HH

glasgow - De dag na de triomf van Carlos Alcaraz op de US Open ging het in de tenniswereld over de sensationele tiener uit Murcia. Zo ook in Glasgow, waar de Nederlandse tennissers vandaag in de groepsfase van de Davis Cup Finals aantreden tegen Kazachstan. „We hebben vanochtend vol bewondering over hem gepraat”, vertelt captain Paul Haarhuis in de indrukwekkende Emirates Arena.