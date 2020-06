Bijzonder statement Mercedes: zwarte auto in Formule 1-seizoen

De Duitse renstal besloot de kleurstelling van de bolides van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas aan te passen, als protest tegen racisme en discriminatie. De coureurs gaan zwarte racekleding dragen en ze passen het design van hun helm aan.

„We introduceren onze nieuwe kleurstelling voor 2020. Dit is een belofte om de diversiteit binnen ons team en onze sport te verbeteren en een signaal dat we ons inzetten om racisme en discriminatie in welke vorm dan ook te bestrijden”, schrijft Mercedes bij een foto van de zwartgekleurde auto.

Hamilton en Bottas gaan vrijdag voor het eerst de baan op met deze nieuwe kleurstelling. Dan zijn de eerste trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk, waarmee zondag het uitgestelde Formule 1-seizoen wordt geopend.

Hamilton mengde zich de afgelopen weken nadrukkelijk in het debat over racisme, discriminatie en diversiteit. De zesvoudig wereldkampioen riep zijn collega’s op zich ook uit te spreken. Hij pleitte voor een commissie die zich inzet voor meer diversiteit in de Formule 1 en die kwam er al snel.

Gesprek met Wolff

„Ik heb zelf racisme ervaren in mijn leven en mijn familie en vrienden ook”, zegt de 35-jarige Brit. „Ik spreek vanuit mijn hart als ik pleit voor verandering.” Hamilton sprak met teambaas Toto Wolff over de mogelijkheden bij Mercedes om iets te doen. Daar kwam onder meer de aangepaste kleurstelling van de auto uit voort.

Mercedes gaat in de loop van dit jaar een programma opzetten dat moet zorgen voor meer diversiteit binnen het team. Het werknemersbestand bestaat voor 12 procent uit vrouwen en slechts voor 3 procent uit mensen met een allochtone achtergrond.