Serie A: Ciro Immobile passeert Jeroen Zoet drie keer, Juve onderuit zonder Ronaldo

Door Daniele Verde kwam Spezia nog wel op voorsprong. In de 5e en 15e minuut begon Immobile aan zijn reeks. In extra tijd van de eerste helft miste hij een strafschop, om kort later de ruststand alsnog op 3-1 te bepalen.

Door de Braziliaan Felipe Anderson liep Lazio meteen na rust verder uit. Enkele minuten later kreeg de Fransman Kelvin Amian Adou van Spezia de rode kaart. Door Elseid Hysaj en Luis Alberto liep Lazio vervolgens nog verder uit.

Juventus verliest zonder Ronaldo

Zonder de naar Manchester United vertrokken Cristiano Ronaldo heeft Juventus op eigen veld verloren van Empoli. Het werd 0-1. De club uit Turijn, vorig seizoen onttroond als kampioen door Inter, wacht daardoor nog op de eerste zege in het nieuwe seizoen.

Leonardo Mancuso zette Empoli na een minuut of 20 op voorsprong.

Matthijs de Ligt speelde mee met Juventus, dat de competitie was begonnen met een gelijkspel (2-2) bij Udinese.

Atalanta

Atalanta verspeelde de eerste punten door gelijk te spelen tegen Bologna, 0-0. Marten de Roon ontbrak nog bij Atalanta wegens een schorsing, Hans Hateboer is geblesseerd. De verwachte komst van AZ-middenvelder Teun Koopmeiners is nog niet afgerond. Sam Lammers viel een paar minuten voor het einde in.

Bij Bologna bleef Sydney van Hooijdonk op de bank.

Volg alle duels in de Serie A via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Bekijk hier de stand in de Serie A.