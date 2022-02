Premium Het beste van De Telegraaf

Olympische Verlossing voor Rianne de Vries na vele tegenslagen: ’Ik heb het nu echt verdiend’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Bondscoach Jeroen Otter heeft Rianne de Vries geselecteerd voor het laatste individuele shorttrackonderdeel in Peking. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Rianne de Vries staat al jaren aan de top van het shorttrack in Nederland, maar tijdens de Olympische Spelen kwam ze nog nooit in actie. In Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en ook afgelopen anderhalve week in Peking werd ze gepasseerd door bondscoach Jeroen Otter. Nu is er dan toch verlossing. De 31-jarige Friezin mag woensdag op de 1500 meter uitkomen. Een beloning voor de Europees kampioene van 2017. En zo voelt het ook voor De Vries.