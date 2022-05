NEC grijpt in blessuretijd de zege tegen Go Ahead Eagles

NEC begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam na anderhalve minuut al bijna op voorsprong, toen Rodrigo Guth na een teruggelegde voorzet een volley losliet richting de kruising. De save die Andries Noppert in huis had, was bijzonder knap. Aan de andere kant lag Mattijs Branderhorst goed in de korte hoek, toen een ingooi onbedoeld verlengd werd door een NEC-verdediger.

Het was een open eerste helft met het nodige gevaar voor beide doelen, waarbij NEC steeds iets dreigender oogde. Vooral Jonathan Okita was bedrijvig. Hoewel voor beide het seizoen al niet meer stuk kan - directe handhaving is voor zowel NEC als Go Ahead een feit bij de terugkeer in de Eredivisie - liepen ook de gemoederen soms ook hoog op. In de fase voor rust greep Erwin Zeinstra zelfs een keer in door zowel Souffian Elkarouani als Mats Deijl geel te geven.

Ook in de eerste fase na rust viel er weer voldoende te beleven. Zo bracht Branderhorst zichzelf in de problemen door heel lang te wachten met het wegtrappen van de bal, terwijl NEC via een van richting veranderde voorzet bijna op voorsprong kwam. Daarna daalde het aantal kansen wat. Go Ahead Eagles leek in de slotfase wel frisser dan NEC, maar had moeite om de defensie te doorbreken. Toen de bezoekers het opgaven, begon zowaar NEC nog aan te dringen en dat leverde in de blessuretijd de 1-0 op. Cissoko stond op de juiste plaats na een goede actie en lage voorzet van Mikkel Duelund om de enige goal van de wedstrijd binnen te tikken.

NEC meldt zich door de overwinning op de achtste plek in de Eredivisie, een positie die recht geeft op de play-offs om Europees voetbal.