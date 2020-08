Corona slaat toe in Tour de France-ploeg: pas maandag duidelijkheid over renners

Onder druk van de ploegen paste de Tourorganisatie woensdagavond zijn gezondheidsprotocol aan. De felbesproken regel op pagina acht werd geschrapt. Die regel luidde: „Vanaf woensdag 26 augustus 2020 en voor de gehele duur van de Tour geldt dat indien twee personen (renner of personeel) of meer van hetzelfde team ernstige symptomen vertonen of positief zijn getest op Covid-19, de ploeg in kwestie uitgesloten wordt.”

De ploegartsen hadden moeite met deze regel, wegens de onduidelijkheid omtrent het begrip ’ernstige symptomen’. Een renner met keelpijn en ademproblemen is ziek, maar daarom niet per se besmet met corona. Toch zou dat in het oorspronkelijk opgestelde gezondheidsprotocol voldoende zijn om iemand naar huis te sturen. Sinds woensdagavond niet meer.

Meteen hotel uit

Eén dag na de wijziging kwam Lotto-Soudal al met de schrik vrij. Een verzorger en een mecanicien bleken gisteravond een positieve en/of verdachte test te hebben afgeleverd. De Belgische ploeg nam geen enkel risico en verwijderde het viertal per taxi uit het ploeghotel, naar een quarantaineplek.

Philippe Gilbert (midden) is een van de kopmannen van Lotto-Soudal. Ⓒ EPA

Hierdoor is het technisch personeel van Lotto-Soudal daags voor de Tour plots gehalveerd. Binnen de ploeg klinkt het dat deze beperkte mankracht nog wel werkbaar is voor het openingsweekend in Nice, maar nadien moet er versterking komen. De zoektocht naar vervanging is niet simpel. Volgens het Tourreglement moet elk lid van de dertigkoppige bubbel zeven tot vijf dagen voor de start van de Tour een negatieve test hebben afgeleverd. De ploeg bekijkt de opties, het personeel dat momenteel aan de slag is in de Tour Poitou Charentes, is alvast geen optie.

Incubatieperiode

Omdat de verzorgers uiteraard in nauw contact komen met de renners, heerst er ook ongerustheid dat renners en ander personeel ondertussen besmet kunnen zijn geraakt. De incubatieperiode van het virus is drie dagen.

Pas maandag kan uitgesloten worden of de resterende renners en personeel ook niet besmet zijn. Donderdagavond werd de rest van de Lotto-bubbel niet meer getest. Het is aan de Tourorganisatie en zijn coronadokters om te beslissen wat er moet gebeuren en of een nieuwe test nog voor de start aangewezen is.

(Bron: Het Nieuwsblad)