’Arrogante’ Jürgen Klopp slaat terug naar Frank Lampard: ’Dát moet hij nog leren’

De twee trainers kregen het woensdagavond tijdens de spectaculaire topper tussen Liverpool en Chelsea (5-3) met elkaar aan de stok naar aanleiding van een lichte vrije trap, waarna Trent Alexander-Arnold scoorde voor Liverpool. Klopp en Lampard vlogen elkaar net niet in de haren en gooiden wat stevige krachttermen heen en weer.

„In mijn ogen was dat geen overtreding, heel veel dingen zaten niet mee”, zei Lampard na de wedstrijd. „Ik heb absoluut geen probleem met Klopp. Het is fantastisch hoe hij zijn team coacht. Alle lof voor zijn club. Ze hebben de competitie gewonnen, maar ze moeten ook niet te arrogant worden nu. Dat was mijn punt. Tijdens wedstrijden kunnen de emoties hoog oplopen.”

Dat van de arrogantie stond de Duitse oefenmeester niet zo aan. „Ik had niet verwacht dat ik zo emotioneel zou reageren tijdens de wedstrijd”, aldus Klopp. „Er stond voor Chelsea ook heel wat op het spel, ze doen nog mee voor een ticket voor de Champions League. Ik had niet het plan opgevat om boos te worden op Lampard, maar tijdens de wedstrijd gebeurde het toch.”