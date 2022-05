Tallon Griekspoor strandt op Roland Garros

Griekspoor liet in de tiebreak van de eerste set vier setpoints op rij onbenut. Hij leidde met 6-2, maar verloor zes achtereenvolgende punten. Griekspoor kon zijn teleurstelling daarover niet verbergen en sloeg een racket aan gruzelementen. In de tweede set stond hij nog met 3-1 voor.

Griekspoor sloopt racket na onbenut laten van vier setpunten in tiebreak eerste set:

Verzet gebroken

Nadat Griekspoor zijn kansen had gemist, was zijn verzet in de derde set gebroken. Hij werd halverwege de set nog even bezocht door een fysio, die hem pijnstillers gaf. De Nederlander klaagde na zijn eersterondepartij al over „kleine pijntjes.” Na 2 uur en 12 minuten maakte Nakashima het op eigen service af met een lovegame.

Beelden einde wedstrijd:

Griekspoor noteerde op baan 13 38 onnodige fouten en benutte slechts twee van zijn acht breakpoints. Hij sloeg wel tien aces, maar kwam in de rally’s vaak tekort tegen de stoïcijnse Nakashima.

Zverev

De 25-jarige Griekspoor stond voor het eerst in het hoofdtoernooi in Parijs. In de openingsronde had hij nog voor een verrassing gezorgd door de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die vorig jaar de laatste acht haalde, uit te schakelen.

Nakashima (20), die nog nooit een wedstrijd had gewonnen in Parijs, neemt het in de derde ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev. De Duitse nummer 3 van de wereld overleefde een wedstrijdpunt en knokte zich in vijf sets langs de Argentijn Sebastián Báez: 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5.

Zverev op rand van uitschakeling

Zverev was in de vijfde set één punt verwijderd van uitschakeling. De Duitser serveerde zich knap uit de problemen en maakte het na ruim drieënhalf uur op zijn eigen opslag af na een misser van Báez. Aan het net sprak Zverev zijn Zuid-Amerikaanse tegenstander bemoedigend toe.

Griekspoor gaat zich nu voorbereiden op het grastoernooi van Rosmalen, dat over anderhalve week begint.