AZ-aanvaller Aboukhlal schiet vier keer raak

De aanvaller van Jong AZ schoot liefst vier keer raak tegen Helmond Sport en verzorgde daarmee de complete productie namens de Alkmaarse beloften in het gewonnen duel (4-1) met Helmond Sport.

Strafschoppen

Aboukhlal opende na een uur de score en tekende een kwartier voor tijd voor de 2-0. Drie minuten later bracht Tibeau Swinnen uit een strafschop de spanning terug, maar in de laatste vijf minuten was Aboukhlal nog twee keer trefzeker. En ook hij benutte een penalty.

Jong Ajax bezet na de 2-0 overwinning op Roda JC de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Jurgen Ekkelenkamp scoorde voor rust al twee keer en in de 2-0 tussenstand kwam na rust geen verandering meer.

