Amateurvoetbal komend weekeinde grotendeels weer van start

De KNVB neemt vrijdag een besluit over hoe de amateurcompetities uit de A-categorie worden uitgespeeld. De afgelopen twee seizoenen werden de competities in de betreffende klassen voortijdig beëindigd en was er geen sprake van promotie of degradatie. "Vanwege het feit dat wij ons grote zorgen maken of deze competities met volledige nacompetitie nog afgewerkt kunnen gaan worden, worden op dit moment de scenario’s nader bekeken", meldt de KNVB. "Ons uitgangspunt is dat we een grote mate van zekerheid moeten hebben om dit seizoen promotie en degradatie door te kunnen voeren. Een derde seizoen zonder eindrangschikking vinden wij onaanvaardbaar."

Omdat het voetbal lang stillag is een aantal reguliere speeldagen uit de eerste competitiehelft komen te vervallen. Veel teams moeten ook nog wedstrijden inhalen uit de eerste competitiehelft. De KNVB besloot daarom voor alle categorieën het bekervoetbal te laten vervallen, met uitzondering van de landelijke beker zaalvoetbal mannen en vrouwen. De zaalvoetballers in de A-categorie senioren, met uitzondering van de Eredivisie mannen en vrouwen, beginnen vanaf 31 januari met een inhaalprogramma. De eerste volledige speelronde van de eerste competitiehelft wordt ingehaald vanaf 7 februari. Voor de zaalvoetballers vervalt de nacompetitie en wordt de promotie/degradatieregeling aangepast.

Najaarscompetitie

Voor de categorie A-jeugd veldvoetbal en onder 23 mannen wil de KNVB op korte termijn de najaarscompetitie afronden. Komend weekeinde wordt al begonnen met een aantal inhaalduels. In afwachting van de mogelijkheden die competities af te ronden volgt half februari een opzet voor de voorjaarscompetities.

De grote groep veldvoetballers is de zogenoemde B-categorie (senioren, junioren en pupillen) begint komend weekeinde weer. De speeldagenkalender blijft voor deze categorie ongewijzigd. Wedstrijden die bij de pupillen eerder gespeeld hadden moeten worden in de zogeheten derde fase komen te vervallen. Inhaalwedstrijden voor de junioren en de senioren worden zoveel mogelijk gepland in inhaalweekenden om zoveel mogelijk de competities uit te spelen.