Fortuna-middenvelder met rake hoekschop trefzeker tegen Vitesse Mats Seuntjens komt verrassend uit de hoek: ’Hier hebben we op getraind’

Door Jeroen Kapteijns

Mats Seuntjens zet Fortuna Sittard op 0-1 via een rake corner. Ⓒ ProShots

ARNHEM - Het hoogtepunt van Vitesse-Fortuna Sittard viel al in de tweede minuut te noteren. Fortuna Sittard-middenvelder Mats Seuntjens krulde een hoekschop rechtstreeks in het Vitesse-doel over de verraste doelman Markus Schubert. Na afloop ontspon zich een discussie of het nou vooral een keepersfout was of toch in de eerste plaats een geweldige goal van Seuntjens.