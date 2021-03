Slechte generale Young Boys in aanloop naar cruciaal duel met Ajax

Het gelijkspel betekende alweer het vijfde duel op rij dat Young Boys niet wist te winnen. Trainer Gerardo Seoane liet de formatie die donderdag hard onderuit ging in de Johan Cruijff Arena (3-0) voor het grootste gedeelte staan. Miralem Sulejmani, afgelopen donderdag nog in de basis, zat deze keer echter niet in de selectie.

De Zwitserse kampioen, die het nog altijd zonder eerste doelman David von Ballmoos moet stellen, keek binnen tien minuten al tegen een achterstand aan dankzij Élie Youan. In de tweede helft trok Jean-Pierre Nsame trok de stand vanaf de penaltystip gelijk. Maar ook Sankt mocht even later vanaf elf meter aanleggen. Víctor Ruiz faalde niet en schoot zijn ploeg weer op voorsprong. Het was aan invaller Meschak Elia te danken dat de Zwitsers een punt overhielden aan het uitduel. Hij maakte er tien minuten voor tijd 2-2 van.

De return tussen Young Boys en Ajax begint donderdag om 21.00 uur. De Amsterdammers gaan in Zwitserland proberen om voor de derde keer in vijf seizoenen een plek in de kwartfinales van een Europees toernooi veilig te stellen.