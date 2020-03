Fortuna laat in slotfase cruciale punten liggen

Zwolle had voor rust een overwicht in Sittard, zonder heel veel kansen te creëren. In de tweede helft lag het initiatief volledig bij de thuisploeg. De Engelsman George Cox opende in de 71e minuut de score. De verdediger profiteerde van een fout van Michael Zetterer. De Duitse doelman liet de bal na een schot van buiten het strafschopgebied van spelmaker Mark Diemers los. Cox reageerde attent en schoot de bal hoog in het doel.

PEC Zwolle werd daarna lange tijd niet echt gevaarlijk. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd viel de gelijkmaker alsnog. Lennart Thy benutte een strafschop, die scheidsrechter Martin van den Kerkhof gaf na het bekijken van camerabeelden. Daarop was te zien dat Pelle Clement naar de grond werd getrokken.

Zwolle en Fortuna blijven nu op de vijftiende en zestiende plaats staan, met allebei 26 punten. De zestiende plek heeft aan het einde van de rit play-offs met clubs uit de eerste divisie tot gevolg.

