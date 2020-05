’Liverpool - Atlético leidde tot dood van 41 voetbalfans’

Ruim 50.000 voetbalfans zaten op 11 maart op de tribunes in Anfield, op het moment dat in Spanje al beperkende maatregelen van kracht waren vanwege het coronavirus.

Zo’n 3000 supporters van de Madrileense club waren naar Engeland gereisd. Ze zagen Atlético na verlenging met 3-2 winnen en daardoor de titelhouder in de Champions League uitschakelen. Drie dagen later ging Spanje in een lockdown, Groot-Brittannië volgde pas tien dagen erna.

Het voetbalduel in Liverpool wordt gezien als een brandhaard van het coronavirus. Van 41 overledenen is hun dood gelinkt aan het bijwonen van de wedstrijd op Anfield. Zij zouden het virus daar hebben opgelopen en 25 tot 35 dagen later zijn overleden.

De trainers Jürgen Klopp en Diego Simeone gaven elkaar voor de wedstrijd een ’elleboogje’ in plaats van een handdruk, maar verder waren er amper beschermende maatregelen genomen. De Britse overheid zag toen nog geen aanleiding om iets te doen.

Waanzin

Burgemeester Steve Rotheram van Liverpool pleitte vorige maand al voor een onafhankelijk onderzoek. „Als mensen besmet zijn geraakt als direct gevolg van een sportwedstrijd waarvan we denken dat hij niet had mogen doorgaan, nou, dat zou schandalig zijn”, zei Rotheram. Zijn Madrileense collega José Luis Martinez-Almeida noemde het achteraf „waanzin” dat 3000 Spaanse fans naar Liverpool mochten reizen.

Ook het duel in de Champions League tussen de Italiaanse club Atalanta en het Spaanse Valencia, op 19 februari in Milaan, wordt als een ’superverspreider’ van het coronavirus gezien.