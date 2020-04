Carlijn Achtereekte en Joy Beune langer bij Jumbo-Visma

Dat betekent dat beiden tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking zijn verbonden aan de ploeg van coach Jac Orie. Zowel Achtereekte (30) als Beune (20) had een aflopende verbintenis.

Achtereekte werd in haar eerste seizoen bij de Jumbo-ploeg olympisch kampioene op de 3000 meter bij de Spelen van 2018 in Zuid-Korea. Afgelopen seizoen pakte ze in een persoonlijk record van 3.54,92 zilver op die afstand bij de WK in Salt Lake City.

Carlijn Achtereekte Ⓒ ANP

Kopman Sven Kramer verlengde onlangs zijn contract bij Jumbo-Visma ook tot de Spelen van 2022. Kjeld Nuis, de tweevoudig olympisch kampioen van 2018, besloot deze week over te stappen naar Team Reggeborgh. Routinier Douwe de Vries stopte, daarvoor in de plaats kwam Marcel Bosker naar de ploeg van Orie.

„De eerste drie jaar bij deze ploeg zijn erg goed bevallen”, aldus Achtereekte. „Daarnaast ben ik zeer tevreden over de samenwerking met Jac. In het eerste jaar werd ik natuurlijk olympisch kampioen. Vervolgens boekte ik in mijn tweede seizoen enorm veel progressie en afgelopen jaar was denk ik mijn stabielste seizoen ooit.”

Coach Orie hoopt dat Achtereekte in Peking haar olympische titel kan prolongeren. In de jonge allroundster Beune ziet hij ook veel potentie. „De eerste twee jaar bij onze ploeg heeft ze al een aantal mooie dingen laten zien. Het is nu zaak om met haar naar een stabiel niveau toe te werken”, aldus de coach. „Ik heb er alle vertrouwen in dat dat in de nabije toekomst gaat lukken.”