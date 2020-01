Ibrahim Afellay is helemaal klaar om écht mee te draaien bij PSV

Ibrahim Afellay kijkt vol vertrouwen vooruit naar de tweede seizoenshelft. Ⓒ Hollandse Hoogte

De oudste en meest ervaren speler in de PSV-selectie kan in de tweede seizoenshelft wellicht voor nieuwe impulsen zorgen. In het tumultueuze halfjaar dat de Eindhovenaren achter de rug hebben bleef de voetballende inbreng van Ibrahim Afellay beperkt, maar op het trainingskamp in Qatar laat hij zien klaar te zijn om echt mee te draaien. Telesport sprak in Doha met de 53-voudig Oranje-international over zijn speciale band met PSV’s toptalent Mo Ihattaren, zijn rol als aanvoerder en het genot om ’s avonds weer bij moeder thuis aan tafel aan te kunnen schuiven.