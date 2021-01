IJzige stilte in Noors paradijs voor Kees Verkerk

Premium Voetbal

’Dick Advocaat levert met dit materiaal een wereldprestatie bij Feyenoord’

Als een volleerd barista duikt Jan Everse in de keuken achter zijn mega koffiezetapparaat. Begin niet over koffie met de oud-international, die speelde voor Feyenoord en Ajax, want hij verliest zichzelf. Over bonen uit Brazilië of Colombia, de ene wat zachter, de andere wat romiger, tampers of de id...