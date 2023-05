NAC Breda verliest clubicoon Hans van den Dungen (61)

„Vanmorgen bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat oud-speler, maar bovenal zeer gewaardeerde collega Hans van den Dungen is komen te overlijden. Hans mocht slechts 61 jaar worden”, is te lezen op de officiële website van de club uit Breda.

Van den Dungen speelde vanaf de C-jeugd in de jeugdopleiding van NAC en was tien jaar lang als rechtsback een van de vaste gezichten van het eerste elftal van NAC. In totaal speelde Van den Dungen 361 officiële wedstrijden voor NAC, waarin hij drie keer scoorde.

Hans van den Dungen in zijn tijd als speler, in 1986. Ⓒ ANP/HH

Na zijn spelerscarrière bleef hij actief bij NAC in verschillende commerciële rollen binnen de club, van accountmanager tot commercieel manager. De laatste jaren was hij NAC Ambassadeur; het gezicht van NAC naar buiten toe.