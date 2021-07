Zilver voor Stef Broenink en Melvin Twellaar in dubbeltwee

Toch is het zilver na het brons van Roos de Jong en Lisa Scheenaard een enorme opsteker voor de Nederlandse roeiers, die de laatste dagen als melaatsen worden behandeld op en rond het roeicomplex in de baai van Tokio.

De relatief jonge Twellaar (24), uit Groningen, en Leidenaar Stef Broenink (30) zitten pas sinds begin 2020 echt met elkaar in een boot. Broenink had even tevoren een keurige vijfde plaats in de skiff op het WK in Ottensheim behaald, maar liet zich door bondscoach Eelco Meenhorst verleiden tot een nieuw avontuur.

PROJECT PARIJS

Meenhorst vond een geschikte partner voor Broenink en kwam uit bij Twellaar die hij eigenlijk wilde hem klaarstomen voor de Spelen van Parijs (2024). Maar het natuurtalent die al vanaf zijn twaalfde roeit, werd eerder dan verwacht voor de leeuwen gegooid.

China ging snel van start en de Oranje-boot zocht samen met Frankrijk de aansluiting. Maar het waren Broenink en Twellaar die halverwege de leiding namen. Het duo lag na 1500 meter op gouden koers, maar had niet op de veerkracht van de Fransen gerekend. De Nederlanders persten er met hun laatste krachten nog een eindstrijd uit, maar het was net niet voldoende om in de voetsporen te treden van Rienks en Florijn.

