Handbalster Lois Abbingh vertrekt na dit seizoen bij Deens Odense

10.17 uur: Handbalinternational Lois Abbingh verlaat haar Deense club Odense Handbold na dit seizoen. De 30-jarige Groningse is toe aan een „nieuw hoofdstuk in haar carrière”, zo laat ze weten op de site van haar club. Abbingh vertrekt dan na drie jaar bij Odense, waarmee ze in haar laatste maanden nog voor de prijzen wil gaan.

Technisch directeur Trine Nielsen wilde graag met Abbingh door. Volgens de Deense voormalig handbalster is de Nederlandse goed teruggekomen van haar zwangerschap vorig jaar. „Lois is een topprofessional en ik weet zeker dat ze het goed zal afsluiten hier. Ze zal in de loop van het seizoen steeds belangrijker worden.”

Abbingh maakte in 94 wedstrijden 334 treffers. „Hoewel ze vanwege blessures en zwangerschap niet zo vaak op het veld stond als gehoopt, heeft Lois altijd haar waarde voor het team bewezen, zowel op als buiten het veld”, aldus Odense.

Sixers boeken in NBA ten koste van Nets zesde zege op rij

07.19 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben in de NBA de zesde zege op rij geboekt. De Sixers waren in het eigen Wells Fargo Center ook te sterk voor Brooklyn Nets. Het werd 137-133.

Tyrese Maxey was verantwoordelijk voor 27 punten, Joel Embiid nam er 26 voor zijn rekening. Aan de zijde van de Nets waren Seth Curry en Kyrie Irving goed voor respectievelijk 32 en 30 punten, maar zij wisten hun ploeg niet aan een zege te helpen.

Na het eerste kwart was het al 41-41. Het was de eerste keer dit seizoen dat beide ploegen minimaal 40 punten maakten in het eerste kwart van een NBA-wedstrijd. Halverwege het duel stond het 75-65.

Voor James Harden was het een weerzien met zijn vorige club. De 33-jarige Harden kwam tot 23 punten en 7 assists namens de thuisploeg.

De Sixers zijn door de goede reeks nu de nummer 2 van de Eastern Conference, Brooklyn Nets staat vierde.