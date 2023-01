Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nederlands koppel bij debuut op EK kunstrijden achtste

21:25 uur Het Nederlandse kunstrijdduo Nika Osipova en Dmitry Epstein is bij de EK kunstrijden in het Finse Espoo als achtste geëindigd. Het koppel kwam tot een score van 94,78 in de vrije kür en tot een totaal van 148,94.

Voor de in Enschede geboren Epstein en zijn uit Sint-Petersburg afkomstige partner was het de eerste keer dat ze meededen aan de EK. Door hun achtste plaats mag Nederland volgend jaar met twee koppels deelnemen aan de EK.

De titel bij het paarrijden ging naar Sara Conti en Niccolo Macii uit Italië. Het koppel kwam tot een totaalscore van 195,13 en had daarmee een ruime voorsprong op landgenoten Rebecca Ghilardi en Filippo Ambrosini die de hoogste score neerzetten in de vrije kür. Annika Hocke en Robert Kunkel uit Duitsland pakten het brons.

Conti en Macii zijn de opvolgers van de Russen Anastasia Misjina en Aleksandr Galliamov. Kunstschaatsers uit Rusland en Belarus zijn vanwege de oorlog in Oekraïne niet welkom op de EK.

Oekraïne dreigt Spelen in Parijs te boycotten als Rusland meedoet

21:14 uur Oekraïne dreigt de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs te boycotten. Het land wil niet dat atleten uit Rusland en Belarus meedoen.

De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zei donderdag dat het een mogelijkheid is om Russische atleten onder neutrale vlag te laten deelnemen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelde woensdag al een stappenplan voor om Russische atleten opnieuw te integreren in de mondiale sport.

„Een onaanvaardbare situatie voor ons land”, reageerde de Oekraïense minister van Sport Vadim Hutzajt. Volgens hem oefent Kiev momenteel druk uit op het IOC en andere internationale organisaties om de Russen en Belarussen van de Olympische Spelen uit te sluiten. „Ons standpunt blijft ongewijzigd: zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, mogen Russische en Belarussische atleten niet deelnemen aan internationale wedstrijden. Als we niet worden gehoord, sluit ik niet uit dat we de Olympische Spelen boycotten en weigeren deel te nemen.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski eiste dinsdag tijdens een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron al dat Russische atleten niet mee mogen doen aan de Spelen.

Geblesseerde Van de Zandschulp onzeker voor deelname aan Davis Cup

19.03 uur: Het is onzeker of Botic van de Zandschulp volgende week met de Nederlandse tennissers mee kan doen in de wedstrijd tegen Slowakije in de Daviscup. De Nederlandse nummer 1 heeft een spiertje in zijn bovenbeen gescheurd, meldt hij op Twitter. „Hopelijk ben ik op tijd fit voor de Daviscup.”

De 27-jarige Van de Zandschulp, die op de wereldranglijst de 34e plek inneemt, liep de blessure aan het begin van dit jaar op in Pune in India. De Veenendaler bereikte daar de halve eindstrijd en verloor vervolgens op de Australian Open in de tweede ronde van zijn landgenoot Tallon Griekspoor. Van de Zandschulp zei na die partij al dat hij last had van zijn been en een MRI-scan zou laten maken.

De tennissers van Nederland en Slowakije staan op 4 en 5 februari in Groningen tegenover elkaar. Captain Paul Haarhuis selecteerde Van de Zandschulp, Griekspoor en Tim van Rijthoven voor het enkelspel en Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop voor het dubbelspel. Inzet van de wedstrijd in Martiniplaza is een plaats in de Daviscup Finals in september.

Skeletonster Bos halverwege WK op vierde plaats

18.27 uur: Skeletonster Kimberley Bos staat halverwege het WK in het Zwitserse St. Moritz op de vierde plaats. De 29-jarige Edese zakte na de tweede run van de tweede naar de vierde plek en heeft 0,54 seconde achterstand op de Duitse Susanne Kreher.

Bos kwam tot runs van 1.08,23 en 1.08,69. Ze staat 4 honderdsten van een seconde achter de Canadese Jane Channell. Mirela Rahneva staat tweede op 0,39 van de Duitse Kreher, die in de eerste run met 1.08,12 de snelste was. De Oostenrijkse Janine Flock was in de tweede run 1 honderdste van een seconde sneller dan Kreher. Zij staat zesde op 0,64 van de Duitse.

Een medaille voor Bos op het WK zou een primeur zijn. Nog nooit heeft een Nederlandse skeletonner een WK-medaille weten te veroveren. Bos won vorig jaar al goud op het EK en brons op de Olympische Spelen in Beijing. Daarnaast won ze vorig jaar het eindklassement van de wereldbeker. Haar beste prestatie op een WK is de achtste plaats.

Kunstrijdster Van Zundert overtuigend door naar vrije kür op EK

16.14 uur: Lindsay van Zundert heeft zich bij de EK kunstrijden in het Finse Espoo overtuigend geplaatst voor de vrije kür van zaterdag. De 17-jarige Etten-Leurse kwam in de korte kür tot een bijna foutloos optreden en noteerde de tiende score. De beste 24 plaatsen zich voor de vrije kür.

Van Zundert was zichtbaar tevreden met haar prestatie, die haar 58,13 punten opleverde. Ze besloot haar optreden met een brede glimlach. Anastasia Goebanova uit Georgië was met een score van 69,81 de beste.

Van Zundert werd vorig jaar achttiende bij haar debuut op de Olympische Spelen in Peking.

Keniaanse hardloopster Wilson Lempus voor vijf jaar geschorst

14.48 uur: De Keniaanse hardloopster Betty Wilson Lempus is voor vijf jaar geschorst door de Athletics Integrity Unit. De 31-jarige Afrikaanse kreeg die schorsing vanwege het gebruik van het verboden middel triamcinolonacetonide. Ze werd ook aangeklaagd voor het hinderen van het onderzoek van de AIU door het geven van valse informatie of documenten. De specialiste op de lange afstanden testte in september van 2021 positief.

De schorsing van Wilson Lempus is met terugwerkende kracht op 14 oktober van vorig jaar ingegaan. Op die datum werd ze voorlopig geschorst, net als Diana Kipyokei, in 2021 winnares van de marathon van Boston.

Opnieuw schaatswedstrijden op Weissensee geschrapt

14.18 uur: De terugkeer van de Nederlandse schaatsers naar de Weissensee blijft moeizaam verlopen. Nadat eerder in de week al de Aart Koopmans Memorial voor de topschaatsers en de Alternatieve Elfstedentocht voor toerrijders werd geschrapt, kwam er donderdag ook een negatief besluit voor de Alternatieve van vrijdag én het Open Nederlands Kampioenschap van zaterdag.

Er is op de Weissensee al de hele week geen schaatser op het ijs te zien. De sneeuwval van vorige week heeft de ijsvloer op het bergmeer onbegaanbaar gemaakt. Bovendien kunnen ook de machines van de ijsmeester het ijs niet op om een parkoers te prepareren. Er ligt nu een plaat ijs met een dikte van zo’n 15 tot 21 centimeter, met daarboven een laag water van enkele centimeters en een sneeuwlaag van pakweg dertig centimeter. En daar komt weinig verandering in.

„Vannacht heeft het opnieuw maar heel licht gevroren, terwijl er echt veel meer nodig is om met materieel het ijs op te kunnen”, stelt Toine Doreleijers, voorzitter van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee. Hij wilde donderdag vooral duidelijkheid geven. „Daarom hebben we besloten dat er een ’no-go’ is voor de toertocht van vrijdag en ook voor de wedstrijd van zaterdag.”

Er wordt gerept van een mogelijk Open Nederlands Kampioenschap op zondag, maar Doreleijers is daar duidelijk over. „Als we kunnen schaatsen, gaan we schaatsen. Maar het moet wel passen. Veiligheid en ijskwaliteit staan bovenaan. Over zondag kunnen we op dit moment nog niets zinnigs zeggen. Het lijkt nu kouder te worden, maar de weerberichten waren tot nu steeds verschillend van wat we zelf op het ijs zien. Daarom kijken we per dag vooruit.”

De domper is groot voor de mannen en vrouwen van het marathonpeloton, maar ook voor de ruim duizend toerrijders die normaal gesproken elke ’Alternatieve’ aan de start staan. „Die komen speciaal hiernaartoe, vaak maar voor een paar dagen, om die tocht te kunnen rijden. En dan staan ze uiteindelijk geen seconde op het ijs. Heel treurig. Maar dat is het voor iedereen”, aldus Doreleijers.

Rode kaart NEC-verdediger Márquez geseponeerd

12.55 uur: De rode kaart die NEC-verdediger Iván Márquez woensdagavond kreeg in de uitwedstrijd tegen Feyenoord is geseponeerd. Dat heeft de nummer 9 van de Eredivisie een dag na de 2-0-nederlaag bekendgemaakt.

De 28-jarige Spanjaard werd aan het einde van de eerste helft weggestuurd na een overtreding op Santiago Giménez. Scheidsrechter Edwin de Graaf kende een strafschop toe en gaf aanvankelijk geel, maar na het raadplegen van de VAR ging hij over tot een rode kaart.

„Ik vond het een schandalige rode kaart. Er is geen sprake van een doorgebroken speler, want Bart van Rooij loopt nog naast Giménez. Ik snap echt niets van de beslissing van de arbitrage. Wat er ook gebeurt, wij gaan 100 procent zeker in beroep tegen de straf. Maar ik verwacht dat de KNVB de rode kaart gaat seponeren”, had NEC-trainer Rogier Meijer al voor de camera van ESPN laten weten.

NEC neemt het zaterdag thuis op tegen Sparta.

Zaalvoetballers weer naar Almere voor WK-kwalificatieduel

12.45 uur: De Nederlandse zaalvoetballers gaan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne, op woensdag 8 maart, in Almere afwerken. Oranje speelde al negen keer eerder in de Topsporthal in Flevoland.

De wedstrijd kan beslissend zijn voor plaatsing voor de eliteronde, waarvoor de groepswinnaars direct geplaatst zijn, evenals de vier beste nummers 2. In de eliteronde kan plaatsing voor het WK worden afgedwongen.

Nederland staat momenteel tweede in de groep van drie landen. Op vrijdag 3 maart treft de ploeg van bondscoach Miguel Andres Moreno Kosovo. Eerder in de WK-kwalificatie werd er met 2-1 gewonnen van de Kosovaren, terwijl Oekraïne met 4-2 te sterk bleek.

Handbalster Lois Abbingh vertrekt na dit seizoen bij Deens Odense

10.17 uur: Handbalinternational Lois Abbingh verruilt de Deense club Odense Handbold na dit seizoen voor de Noorse topclub Vipers Kristiansand. De 30-jarige Groningse is toe aan een „nieuw hoofdstuk in haar carrière”, zo liet ze weten op de site van haar huidige club. Abbingh heeft voor twee jaar getekend in Noorwegen.

„Ik ben erg trots om te gaan spelen voor een club die twee keer Champions League-kampioen is geworden en die de afgelopen jaren de Noorse competitie heeft gedomineerd”, aldus Abbingh over haar nieuwe avontuur. „Ik hoop op de best mogelijke manier te kunnen bijdragen aan successen en ik ben er absoluut zeker van dat mijn familie en ik ons thuis zullen voelen in Kristiansand.”

Vipers Kristiansand won de afgelopen twee edities van de Champions League. Vorig seizoen werd het Hongaarse Gyori in de finale verslagen, een jaar eerder Brest Bretagne uit Frankrijk.

Abbingh vertrekt na drie jaar bij Odense, waarmee ze in haar laatste maanden nog voor de prijzen wil gaan. Technisch directeur Trine Nielsen wilde graag met Abbingh door. Volgens de Deense voormalig handbalster is de Nederlandse goed teruggekomen van haar zwangerschap vorig jaar. „Lois is een topprofessional en ik weet zeker dat ze het goed zal afsluiten hier. Ze zal in de loop van het seizoen steeds belangrijker worden.”

Abbingh maakte tot op heden in 94 wedstrijden 334 treffers voor Odense. Voor haar tijd in Denemarken speelde Abbingh voor het Russische Rostov-Don. Daarvoor speelde ze in Frankrijk, Roemenië en Duitsland.

Sixers boeken in NBA ten koste van Nets zesde zege op rij

07.19 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben in de NBA de zesde zege op rij geboekt. De Sixers waren in het eigen Wells Fargo Center ook te sterk voor Brooklyn Nets. Het werd 137-133.

Tyrese Maxey was verantwoordelijk voor 27 punten, Joel Embiid nam er 26 voor zijn rekening. Aan de zijde van de Nets waren Seth Curry en Kyrie Irving goed voor respectievelijk 32 en 30 punten, maar zij wisten hun ploeg niet aan een zege te helpen.

Na het eerste kwart was het al 41-41. Het was de eerste keer dit seizoen dat beide ploegen minimaal 40 punten maakten in het eerste kwart van een NBA-wedstrijd. Halverwege het duel stond het 75-65.

Voor James Harden was het een weerzien met zijn vorige club. De 33-jarige Harden kwam tot 23 punten en 7 assists namens de thuisploeg.

De Sixers zijn door de goede reeks nu de nummer 2 van de Eastern Conference, Brooklyn Nets staat vierde.