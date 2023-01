Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rode kaart NEC-verdediger Márquez geseponeerd

12.55 uur: De rode kaart die NEC-verdediger Iván Márquez woensdagavond kreeg in de uitwedstrijd tegen Feyenoord is geseponeerd. Dat heeft de nummer 9 van de Eredivisie een dag na de 2-0-nederlaag bekendgemaakt.

De 28-jarige Spanjaard werd aan het einde van de eerste helft weggestuurd na een overtreding op Santiago Giménez. Scheidsrechter Edwin de Graaf kende een strafschop toe en gaf aanvankelijk geel, maar na het raadplegen van de VAR ging hij over tot een rode kaart.

„Ik vond het een schandalige rode kaart. Er is geen sprake van een doorgebroken speler, want Bart van Rooij loopt nog naast Giménez. Ik snap echt niets van de beslissing van de arbitrage. Wat er ook gebeurt, wij gaan 100 procent zeker in beroep tegen de straf. Maar ik verwacht dat de KNVB de rode kaart gaat seponeren”, had NEC-trainer Rogier Meijer al voor de camera van ESPN laten weten.

NEC neemt het zaterdag thuis op tegen Sparta.

Zaalvoetballers weer naar Almere voor WK-kwalificatieduel

12.45 uur: De Nederlandse zaalvoetballers gaan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oekraïne, op woensdag 8 maart, in Almere afwerken. Oranje speelde al negen keer eerder in de Topsporthal in Flevoland.

De wedstrijd kan beslissend zijn voor plaatsing voor de eliteronde, waarvoor de groepswinnaars direct geplaatst zijn, evenals de vier beste nummers 2. In de eliteronde kan plaatsing voor het WK worden afgedwongen.

Nederland staat momenteel tweede in de groep van drie landen. Op vrijdag 3 maart treft de ploeg van bondscoach Miguel Andres Moreno Kosovo. Eerder in de WK-kwalificatie werd er met 2-1 gewonnen van de Kosovaren, terwijl Oekraïne met 4-2 te sterk bleek.

Handbalster Lois Abbingh vertrekt na dit seizoen bij Deens Odense

10.17 uur: Handbalinternational Lois Abbingh verruilt de Deense club Odense Handbold na dit seizoen voor de Noorse topclub Vipers Kristiansand. De 30-jarige Groningse is toe aan een „nieuw hoofdstuk in haar carrière”, zo liet ze weten op de site van haar huidige club. Abbingh heeft voor twee jaar getekend in Noorwegen.

„Ik ben erg trots om te gaan spelen voor een club die twee keer Champions League-kampioen is geworden en die de afgelopen jaren de Noorse competitie heeft gedomineerd”, aldus Abbingh over haar nieuwe avontuur. „Ik hoop op de best mogelijke manier te kunnen bijdragen aan successen en ik ben er absoluut zeker van dat mijn familie en ik ons thuis zullen voelen in Kristiansand.”

Vipers Kristiansand won de afgelopen twee edities van de Champions League. Vorig seizoen werd het Hongaarse Gyori in de finale verslagen, een jaar eerder Brest Bretagne uit Frankrijk.

Abbingh vertrekt na drie jaar bij Odense, waarmee ze in haar laatste maanden nog voor de prijzen wil gaan. Technisch directeur Trine Nielsen wilde graag met Abbingh door. Volgens de Deense voormalig handbalster is de Nederlandse goed teruggekomen van haar zwangerschap vorig jaar. „Lois is een topprofessional en ik weet zeker dat ze het goed zal afsluiten hier. Ze zal in de loop van het seizoen steeds belangrijker worden.”

Abbingh maakte tot op heden in 94 wedstrijden 334 treffers voor Odense. Voor haar tijd in Denemarken speelde Abbingh voor het Russische Rostov-Don. Daarvoor speelde ze in Frankrijk, Roemenië en Duitsland.

Sixers boeken in NBA ten koste van Nets zesde zege op rij

07.19 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben in de NBA de zesde zege op rij geboekt. De Sixers waren in het eigen Wells Fargo Center ook te sterk voor Brooklyn Nets. Het werd 137-133.

Tyrese Maxey was verantwoordelijk voor 27 punten, Joel Embiid nam er 26 voor zijn rekening. Aan de zijde van de Nets waren Seth Curry en Kyrie Irving goed voor respectievelijk 32 en 30 punten, maar zij wisten hun ploeg niet aan een zege te helpen.

Na het eerste kwart was het al 41-41. Het was de eerste keer dit seizoen dat beide ploegen minimaal 40 punten maakten in het eerste kwart van een NBA-wedstrijd. Halverwege het duel stond het 75-65.

Voor James Harden was het een weerzien met zijn vorige club. De 33-jarige Harden kwam tot 23 punten en 7 assists namens de thuisploeg.

De Sixers zijn door de goede reeks nu de nummer 2 van de Eastern Conference, Brooklyn Nets staat vierde.