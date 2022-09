Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse-trainer Letsch na onrustige zomer: ’Ik ben gewoon heel tevreden’

ARNHEM - Het geduld van Thomas Letsch is zwaar op de proef gesteld bij Vitesse, maar uiteindelijk kan de Duitser prima leven met het eindresultaat van de onrustige zomer. De Vitesse-trainer is blij dat er met de presentatie van Coley Parry duidelijkheid en rust aan de top is en toont zich tevreden met de selectie waarmee hij momenteel kan werken. ,,Dat is voor mij als trainer het belangrijkste. Ik ben zeer tevreden over de groep die ik nu tot mijn beschikking heb”, aldus Letsch, die dit weekeinde met zijn team op bezoek gaat bij FC Utrecht.