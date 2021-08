Real Madrid: overstap naar Premier League is nepnieuws

Voetbal

Definitief groen licht voor Memphis: kan spelen voor FC Barcelona

Het is FC Barcelona gelukt om Memphis Depay op tijd in te schrijven voor La Liga. Dat betekent dat de Nederlandse international zondagavond gewoon kan meedoen in het eerste competitieduel van de Catalanen tegen Real Sociedad. Ook Eric Garcia en Eric Garcia en Rey Manaj hebben groen licht gekregen.