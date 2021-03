Schok in Heerenveen: Gerry Hamstra vertrekt na botsing met clubleiding

„Daarom hebben we het besluit genomen om uit elkaar te gaan”, verklaart Hamstra. „Ik ben in 2016 bij SC Heerenveen begonnen en kijk terug op een boeiende periode waarin we samen veel hebben bereikt. Vanaf nu ga ik nadenken over een nieuwe uitdaging. SC Heerenveen is een geweldige club en ik wens iedereen binnen en rondom de club dan ook heel veel succes toe.”

Transfergeld in zwarte gat

Onder Hamstra wist de Friese club, in het recente verleden toch een stevige subtopper en bijna jaarlijks strijdend om Europees voetbal, zich niet aan de middenmoot te ontworstelen. Jarenlang wordt er een strijd gevoerd tegen het groeiende begrotingstekort. Eerst onder leiding van algemeen directeur Luuc Eisenga, die de negatieve balans zelfs een boost gaf, maar ook onder zijn opvolger Cees Roozemond. Transfergelden die Hamstra binnenhaalde - Kik Pierie, Michel Vlap, Denzel Dumfries en Chidera Ejuke leverden zo’n 32 miljoen euro op - zag hij grotendeels in het zwarte gat verdwijnen.

Met als gevolg strubbelingen in de top van de club, over wel of niet herinvesteren en op welke manier. Pas in de winterstop mochten er herstelwerkzaamheden worden verricht op de transfermarkt om de selectie (ten opzichte van de start van het seizoen) kwalitatief en in de breedte op peil te brengen. Club en technisch manager worden het niet meer eens over de (transfer)koers van de club. Na het aantreden van Hamstra finishten de Friezen achtereenvolgens als negende, achtste, elfde en tiende. Momenteel staat SC Heerenveen op de negende plaats en strijdt het om de play-offs om Europees voetbal.

„Ik vind het heel spijtig dat onze wegen scheiden”, zegt Roozemnond. „We zijn Gerry zeer erkentelijk voor hetgeen hij voor de club heeft gedaan. We wensen hem heel veel succes bij het vervolg van zijn carrière. De komende tijd ligt onze prioriteit bij het vinden van een geschikte opvolger.”