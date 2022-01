Premium Het beste van De Telegraaf

Club geeft geen gehoor aan emoties bij achterban FC Utrecht-trainer René Hake behoudt het vertrouwen

De geplaagde FC Utrecht-trainer René Hake in gesprek met Bart Ramselaar. Ⓒ FOTO ANP/HH

UTRECHT - Met de Japanse aanwinst Naoki Maeda en de van een knieblessure herstelde verdediger Tommy St. Jago als welkome impulsen is FC Utrecht op het eigen sportcomplex in Overvecht-Noord begonnen aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Dat die onder leiding staat van René Hake is tegen de wens van een deel van de morrende achterban, maar de clubleiding wilde zich niet laten meeslepen door de emoties en behoudt het vertrouwen in de Drentse oefenmeester.