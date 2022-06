Premium Het beste van De Telegraaf

Alleen corona kan nog dwarlisgger worden Fabio Jakobsen en Dylan van Baarle: met zege en angst richting Tour

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Sprinter Fabio Jakobsen laat in de Ronde van België zijn spierballen zien. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een betere generale repetitie konden Fabio Jakobsen en Dylan van Baarle zich niet wensen. De eerste sprintte met groot machtsvertoon naar de zege in de slotrit van de Ronde van België, en in de Ronde van Zwitserland kon Van Baarle aan de champagne na de eindwinst van ploegmaat Geraint Thomas. De lach regeerde bij beide Nederlanders, die op 1 juli in Kopenhagen aan de start staan van de Tour de France. Althans, dat hopen ze, want de corona-explosie in de wielerwereld zorgt voor grote onzekerheid en angst.