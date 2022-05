Ralf Rangnick nodigt Ten Hag uit hem te bellen: ’Weet dat hij mijn nummer heeft’

„Ik ben er vrij zeker van dat hij mijn nummer heeft”, zei Rangnick met een knipoog tegen Sky. „Maar hij heeft nog een paar wedstrijden te gaan en wij hebben ook nog drie wedstrijden te spelen. Wanneer hij er klaar voor is om met me te praten en ideeën uit te wisselen, dan ben ik daartoe bereid.” Rangnick blijft na dit seizoen nog twee seizoenen aan de club uit Manchester verbonden als adviseur.

Volgens Rangnick kan de huidige trainer van Ajax een even grote invloed op United hebben als Jürgen Klopp op Liverpool en Pep Guardiola op Manchester City. „Met Erik als manager en als er goede spelers worden aangetrokken, dan weet ik dat de fans en de media een beter United krijgen te zien met hopelijk een betere plaats op de ranglijst.”

Dalot

De selectie van Manchester United kijkt in ieder geval uit naar de komst van Ten Hag, zegt verdediger Diogo Dalot. Ten Hag moet United vanaf komende zomer weer richting de top van Engeland en Europa zien te stuwen.

„Ik denk niet dat je er heel veel kijk op hoeft te hebben om te zien dat hij een geweldige trainer is”, zei Dalot tegen Sky Sports. „Wat hij bij Ajax heeft laten zien is echt geweldig. Hij speelt attractief voetbal en ik denk dat iedere fan van United verheugd is om een trainer als hij te krijgen. En ik denk wij ook als spelers.”

Diogo Dalot en Cristiano Ronaldo Ⓒ EPA

Ten Hag (52), die met Ajax dichtbij de landstitel is, tekende anderhalve week geleden een contract voor drie jaar, met een optie voor een vierde seizoen. „Voor ons is het fijn dat het duidelijk is met wie we volgend seizoen te maken hebben. We weten nu wat we kunnen verwachten voordat we de zomerstop ingaan”, aldus de 23-jarige Portugees.

„En dan hebben we in de voorbereiding de tijd om samen te werken en aan onze ideeën te bouwen voordat het nieuwe seizoen begint”, aldus Dalot, die ook zei te hopen dat zijn landgenoot Cristiano Ronaldo aan United verbonden blijft. „Ik kan niets anders dan bewondering hebben voor de manier waarop hij werkt en wat voor mens hij is. De cijfers die hij laat zien, liegen niet. We hopen dus hem erbij te houden.”

Manchester United staat zesde in de Premier League. De ploeg neemt het maandagavond op tegen Brentford. Die wedstrijd moet gewonnen worden, wil de club nog enige kans maken op plaatsing voor de Champions League.