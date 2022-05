United-verdediger Dalot ziet Ten Hag helemaal zitten

„Ik denk niet dat je er heel veel kijk op hoeft te hebben om te zien dat hij een geweldige trainer is”, zei Dalot tegen Sky Sports. „Wat hij bij Ajax heeft laten zien is echt geweldig. Hij speelt attractief voetbal en ik denk dat iedere fan van United verheugd is om een trainer als hij te krijgen. En ik denk wij ook als spelers.”

Ten Hag (52), die met Ajax dichtbij de landstitel is, tekende anderhalve week geleden een contract voor drie jaar, met een optie voor een vierde seizoen. „Voor ons is het fijn dat het duidelijk is met wie we volgend seizoen te maken hebben. We weten nu wat we kunnen verwachten voordat we de zomerstop ingaan”, aldus de 23-jarige Portugees.

„En dan hebben we in de voorbereiding de tijd om samen te werken en aan onze ideeën te bouwen voordat het nieuwe seizoen begint”, aldus Dalot, die ook zei te hopen dat zijn landgenoot Cristiano Ronaldo aan United verbonden blijft. „Ik kan niets anders dan bewondering hebben voor de manier waarop hij werkt en wat voor mens hij is. De cijfers die hij laat zien, liegen niet. We hopen dus hem erbij te houden.”

Manchester United staat zesde in de Premier League. De ploeg van interim-trainer Ralf Rangnick neemt het maandagavond op tegen Brentford. Die wedstrijd moet gewonnen worden, wil de club nog enige kans maken op plaatsing voor de Champions League.