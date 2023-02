Femke Bol ook ongenaakbaar in Liévin, maar loopt (nog) geen record

Tijdens de World Indoor Tour Gold in het Noord-Franse Liévin heeft Femke Bol met overmacht de 400 meter gewonnen. Haar winnende tijd van 50.20 was een fractie boven haar sensationele tijd van 49.96 van afgelopen week in Metz.

In Liévin opende de 22-jarige Bol in 23.64 sneller dan in Metz, maar in haar tweede ronde kon ze het tempo niet zo sterk doortrekken en bleef ook het stokoude wereldrecord van 49.59 van de Tsjechoslowaakse Jarmila Kratochvilova uit 1982 nog even buiten beeld. „Ik ga zeker meedoen aan de EK Indoor, maar kan tegelijkertijd niet wachten tot het outdoorseizoen begint, want dan ga ik weer 400 meter horden lopen, mijn grote liefde”, aldus Bol na afloop.

Bols coach Laurent Meuwly was tevreden met haar snellere start op de eerste ronde. „Maar toen was Femke tussen de 200 en 300 meter vier tiende van een seconde langzamer dan in Metz. Daar had ze actiever moeten lopen en verloor ze snelheid, en was het onmogelijk terug te komen in het juiste ritme.”

Klaver

Teamgenote Lieke Klaver moest het in de B-serie 400 meter verrassend afleggen tegen de Poolse Kaczmarek en werd tweede in 51.42, 42/100e boven haar recente persoonlijk record.

Tony van Diepen. Ⓒ ANP/HH

Van Diepen

Tony van Diepen maakte in Liévin indruk op de 800 meter met winst in 1.46.36, goed voor een persoonlijk record én de limiet voor de Europese Indoorkampioenschappen, die van 2 tot en met 5 maart in Istanbul worden gehouden. „Twee weken geleden liep Tony een scheurtje in zijn hamstring op en daarmee was het echt een race tegen de klok om op tijd fit te raken”, aldus zijn coach Grete Koens. Hij doet in tegenstelling tot andere indoorseizoenen dus geen 400 meter. „Dat is een veel te groot risico. Hij heeft nog niet op topsnelheid gelopen en durft dat ook nog niet.” Mike Foppen bleef op de 3000 meter met 7.50.66 ruim boven de limiet van 7.44.00.

Vloon en Koppelaar

Ook de Nederlandse polsstokhoogspringers Menno Vloon en Rutger Koppelaar die onlangs nog tot een hoogte van 5,82 meter reikten, konden ditmaal geen potten breken en moesten genoegen nemen met 5,73 meter. Beiden hebben zich sowieso geplaatst voor de EK Indoor. Isayah Boers sloot het programma in Liévin af op de 400 meter en kwam tot 46.60, een fractie boven zijn persoonlijk record van 46.21.

Girma verbetert wereldrecord

In de als razendsnel bekend staande indooraccommodatie van Liévin sneuvelde woensdagavond één wereldrecord: de Ethiopiër Lamecha Girma verbeterde het belegen record van de Keniaan Daniel Komen van 7.24.90 uit 1998 naar 7.23.81.