Femke Bol wint 400 meter in Liévin, maar loopt geen record

Bol liep net als in Metz de hele race aan de leiding. Gestart vanuit de buitenste baan, passeerde ze na 200 meter al als eerste de finishlijn. Ze trok hard door in de tweede ronde, maar het lukte niet opnieuw onder de 50 seconden te komen.

Met haar Nederlands record van 49,96 is ze de op drie na snelste atlete aller tijden op de 400 meter indoor. De Tsjechische Jarmila Kratochvilova heeft met 49,59 het wereldrecord in handen. Zij liep die tijd in 1982. Ook de Russische Natalja Nazarova (49,68) en de Tsjechische Tatana Kocembova (49,76) staan boven Bol op de eeuwige ranglijst.

Tony van Diepen. Ⓒ ANP/HH

Van Diepen ruim onder EK-limiet

Tony van Diepen heeft zich overtuigend geplaatst voor de EK indooratletiek, begin maart in Istanbul. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard won bij de meeting uit de World Indoor Tour in het Franse Liévin de B-race van de 800 meter in een persoonlijk record van 1.46,36. Hij dook ruim onder de limiet van 1.46,75.

Het was een opsteker voor Van Diepen, die eind januari bij een wedstrijd over 400 meter in Karlsruhe een lichte hamstringblessure opliep. Hij nam de afgelopen weken de tijd om te herstellen. Zijn vorm heeft er getuige zijn tijd niet onder geleden.

Van Diepen mikt op een medaille in Istanbul. Hij won twee jaar geleden zilver bij de EK indoor in het Poolse Torun op de 400 meter. Op de Olympische Spelen van Tokio maakte hij deel uit van het kwartet op de 4x400 meter dat verrassend het zilver veroverde.

Van Diepen was zelfs de snelste van de avond. De Fransman Benjamin Robert won de A-race van de 800 meter in 1.46,78, beduidend langzamer dan de Nederlander. De Noord-Hollander liep een bekeken race, waarin hij elke ronde iets naar voren schoof. In de laatste ronde passeerde hij op het stuk naar de finish de Marokkaan Moad Zahafi.

Vloon en Koppelaar

Polsstokhoogspringers Menno Vloon en Rutger Koppelaar kwamen niet hoger dan 5,73 meter. Beide atleten zijn al zeker van deelname aan de EK indoor.

Job Geerds

Hordeloper Job Geerds eindigde in de tweede heat van de 60 meter horden als zevende in 7,89 seconden, boven de EK-limiet van 7,64. De Amerikaanse wereldrecordhouder Grant Holloway won in 7,40. Koen Smet staakte in de eerste serie de strijd na een aantal horden. De Amsterdammer, zesvoudig Nederlands kampioen, kampte in aanloop naar het indoorseizoen met een hamstringblessure.