Sparta slaat toe in De Galgenwaard in strijd om Europees voetbal

Komende zondag kunnen de mannen van Maurice Steijn het schilderachtige seizoen nog mooier kleuren door de eindstrijd van het toetje om het laatste Europese ticket te bereiken. Dan zal er door menigeen ongetwijfeld gemijmerd worden over de historische uitschakeling van HSV uit Hamburg, destijds een grote internationale club. Het was de avond van Bas van Noortwijk, de penaltyheld van het Volksparkstadion.

Sparta, de nummer zes van de reguliere competitie, verloor dit seizoen opvallend genoeg beide ontmoetingen met FC Utrecht, de nummer zeven van de eindrangschikking. Na een 3-1 nederlaag in de Domstad volgde op 24 februari op het Kasteel voor de Rotterdammers opnieuw een zeperd: 0-3.

Bekijk de 2-0 van Lauritsen

Het was een nederlaag met gevolgen, voor Adil Auassar wel te verstaan. De 36-jarige Sparta-captain had zich in een vlaag van verstandsverbijstering laten gaan tegenover Sean Klaiber en werd door Joey Kooij met rood weggestuurd. De veteraan trok na afloop het boetekleed aan, maar coach Maurice Steijn kende geen pardon. Auassar verloor zijn plek in het centrum van de verdediging aan Mike Eerdhuijzen. De 22-jarige Volendamse reus, ongetwijfeld gehouwen uit een stuk graniet van de Dijk, maakt sinds zijn entree een prima indruk bij de traditieclub uit Spangen.

Eerdhuyzen zal ongetwijfeld hebben uitgekeken naar het onderlinge gevecht met Eredivisie-topscorer Tasos Douvikas. De Griek kreeg geen centimeter de ruimte van de jonge stopper, die zag dat de zaken voorin uitstekend verliepen. Dat kan niet worden gezegd van Eerdhuijzens Utrechtse collega Ruben Kluivert, die na een klein half uur bij een Spartaanse corner als een rugbyer om de middel van Tobias Lauritsen gingen hangen. Een oliedom vergrijp tegenwoordig met al die camera’s rond het veld. Na overleg met de VAR van dienst Edwin de Graaf legde Sander van der Eijk de bal uiteraard op de stip. Laat dat soort klusjes maar aan Vito van Crooij over: 0-1

Bart Vriends zit FC Utrecht-speler Nick Viergever achter zijn vodden. Ⓒ Pro Shots

Dezelfde Van Crooij, wat een ontwikkeling heeft de Limburger onder Steijn doorgemaakt, controleerde richting de rust een lastige voorzet van Younes Namli. Met een subtiele voetbeweging legde hij de bal panklaar neer voor Lauritsen, die met rechts diagonaal in de linkerhoek uithaalde: 0-2. Het was al weer de twaalfde assist van Van Crooij, die ook dertien keer scoorde.

Over uitblinkers gesproken: Nick Olij verdient na de uitlooptraining van vrijdag ook een stukje gebak. De Haarlemmer dook in de eerste helft schoten van Bart Ramselaar en Jens Toornstra uit de hoek en ranselde een geplaatste kopbal van Sander van der Streek uit de kruising.

Oeps

De schade voor FC Utrecht was vlak na rust bijna nog groter geworden. Doelman Vasilios Barkas had alle geluk van de wereld toen een terugspeelbal, waar hij volledig overheen trapte, niet in het doel rolde, maar over de achterlijn.

Bekijk de bijna blunder van Barkas

Ook na rust bleef Olij met reddingen op schoten van rechtsback Klaiber scherp en geconcentreerd spelen. Twintig minuten voor tijd was er echter ineens de hapering bij de Sparta-goalie, kreeg Eerdhuijzen de bal in zijn nek en profiteerde Douvikas als een duveltje uit een doosje: 1-2. Utreg zette aan, bracht pinchhitter Bas Dost in de slotfase maar dat leverde geen gelijkmaker op.