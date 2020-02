Ajax jaar na historische strijd met Real nu in buitenwijk tegen Getafe

Een jaar geleden bond Ajax in het imposante Estadio Bernabeu de heroïsche en historische strijd aan met Real Madrid (1-4) en donderdagavond wacht in een buitenwijk van de Spaanse hoofdstad op een kleiner podium het veel minder aansprekende treffen met Getafe.

„Natuurlijk willen wij in de Champions League spelen”, zei Ajax-trainer Erik ten Hag in de kleine perskamer. „Maar we zijn ambitieus, spelen nu in de Europa League en willen ook daarin elke wedstrijd winnen.”