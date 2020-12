Spits Bas Dost van Frankfurt naar Club Brugge

„Bedankt voor al je inzet”, schrijft Frankfurt op Twitter. „Veel succes en alle goeds in België.” Dost stond nog tot de zomer van 2022 onder contract bij de Duitse club.

De lange aanvaller maakte dit seizoen in twaalf wedstrijden in de Bundesliga vier doelpunten. Vorig seizoen kwam Dost in 24 optredens voor Frankfurt tot acht competitiedoelpunten. De 18-voudig international speelde eerder voor FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, VfL Wolfsburg en Sporting Portugal.

Club Brugge gaat aan kop in de Belgische competitie. De ploeg van de Nederlanders Vormer en Lang slaagde er net niet in om te overwinteren in de Champions League. Brugge gaat na de winter verder in de knock-outfase van de Europa League.

Dost wordt maandag gekeurd bij Club Brugge. Hij tekent tot medio 2022.