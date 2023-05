Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik denk niet aan al die records, dan word ik er een beetje gek van’ Erling Haaland overspoeld met complimenten na bizar record: ’Adembenemende grootheid’

Door onze Telesportredactie

Haaland realiseert zich: Ik heb geschiedenis geschreven. Ⓒ ANP/HH

Er staat maar geen maat op Erling Haaland. Het fenomeen van Manchester City tekende woensdagavond tegen West Ham United voor zijn 35e competitiedoelpunt en schreef daarmee geschiedenis. Nog nooit was een voetballer zo vaak trefzeker in één seizoen in de Engelse topcompetitie. En dan heeft hij ook nog vijf wedstrijden om het record nóg scherper te stellen. De 22-jarige Noorse doelpuntenmachines wordt overladen met complimenten.