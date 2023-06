Hockeysters hebben in Pro League geen kind aan het China van ex-coach Annan

Daarmee klimt het Nederlands elftal gestaag op de ranglijst, dat een scheef beeld geeft omdat het speelprogramma niet synchroon loopt. Wat heet. Zo hebben koploper Australië en runner-up Argentinië al twaalf duels gespeeld, terwijl Oranje pas vijfmaal in actie kwam. De ploeg van Paul van Ass won tot nu toe alle wedstrijden en morste als enige nog geen punt.

De bondscoach maakt deze week in Eindhoven geen gebruik van sterkhouder Pien Sanders. De speelster van Den Bosch krijgt rust van Van Ass, net als Marente Barentsen (Hurley). Rosa Fernig (Den Bosch) is herstellende van een blessure, Julia Remmerswaal (HDM) is de derde goalie van Van Ass.

Alyson Annan, bondscoac van de Chinese hockeysters. Ⓒ ANP/HH

12 duels in 28 dagen

Het bescheiden China was voor de Nederlandse hockeyers, in een maand dat de ploeg van Paul van Ass in 28 dagen twaalf wedstrijden moet spelen, een dankbare opponent om het Pro League-seizoen te hervatten. De wedstrijd kende een spectaculaire start, aangezien Oranje na koud vijf minuten al met 2-0 leidde.

Felice Albers, uit een één-tweetje met Yibbi Jansen, maakte een fraaie treffer (1-0), Luna Fokke kreeg bij haar allereerste interlanddoelpunt hulp van een Chinese tegenstandster (2-0). Wat Albers betreft: geen middenveldster van Oranje heeft met veldgoals zo’n hoog rendement (18 uit 38) als de speelster van Amsterdam die rond de jaarwisseling werd uitgeroepen tot beste speelster van de wereld.

Backhand

Nadat Meirong Zou de bal al hooghoudend en met een lobje over Veenendaal bijna voor het doelpunt van het jaar had gezorgd, gooiden Marijn Veen met een trademark backhandschot (3-0) en Joosje Burg met een frommeldoelpunt (4-0) de wedstrijd in het slot, nadat China tussendoor uit een strafcorner nog de lat had geraakt.

Donderdag (19.40 uur) vervolgt Oranje in Eindhoven de Pro League met een wedstrijd tegen Australië. De Aussies verzamelden in twaalf duels 24 punten, Nederland vergaarde in vijf wedstrijden vijftien punten.