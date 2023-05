Restant Groningen-Ajax dinsdagmiddag gespeeld

De Eredivisiewedstrijd werd zondagmiddag definitief beëindigd, nadat er voor de tweede keer (massaal) vuurwerk op het veld van de Euroborg was gegooid. Ajax wilde gezien de sportieve belangen alsnog voetballen als het betreffende vak was leeg geveegd of als het hele stadion door de supporters was verlaten. De lokale driehoek vond dat echter geen goed idee. Ook het Amsterdamse alternatief maandagochtend voetballen, zodat Ajax in het hotel in Groningen kon blijven, was onbespreekbaar.

De resterende 81 minuten officiële speeltijd worden dinsdag zonder toeschouwers gespeeld.