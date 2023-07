Rodriguez profiteert van strijd Vingegaard en Pogacar met ritzege in Tour de France

De etappe was nog geen tien minuten onderweg, toen er een gigantische valpartij plaatsvond. Veel renners ging onderuit. De Spanjaard Antonio Pedrero was een van de zwaarste slachtoffers. De renner van Movistar verdween in een ambulance. Louis Meintjes leek aanvankelijk verder te kunnen, maar gaf uiteindelijk toch op. De Zuid-Afrikaan stond dertiende in het klassement. De jury besloot de rit te neutraliseren totdat het ambulancepersoneel de slachtoffers had opgelapt. Na een klein halfuur werd de koers weer hervat.

Verschillende slachtoffers kwamen even later toch in de problemen. Zo gaf Esteban Chaves tien kilometer na de herstart op. Niet veel later gingen Romain Bardet en James onderuit in een afdaling. Ook de Fransman (twaalfde in de algemeen rangschikking) en de Brit.

Ondertussen was vooraan wel een kopgroep weggereden met daarbij onder anderen Wout Poels, bergkoning Neilson Powless, Julian Alaphilippe, Mikel Landa, Giulio Ciccone, Michael Woods, Thibaut Pinot en de winnaar van vrijdag Michal Kwiatkowski. De groep spatte op de vele klimmetjes al snel uiteen en Jumbo-Visma hield het tempo zo hoog, dat de marge heel beperkt bleef. Ondertussen gaf de Nederlander Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck) er ook de brui aan.

Jumbo houdt huis

Op de Col de la Ramaz - de eerste van de twee lange lastige slotcols - slokte Jumbo-Visma alle aanvallers op. Alleen Ciccone stribbelde nog even tegen, maar ook hij bleef niet voorop. Achtereen reden alle knechten van Vingegaard hard op kop. Dat was te veel voor onder andere de eerder gevallen Thomas Pidcock. De Brit, achtste in de stand, zat niet bij de zestien overgebleven renners op de top van Ramaz.

Op de Joux Plane nam UAE Team Emirates het commando over via Rafal Majka, maar Wout van Aert wilde van geen wijken weten en ging even later de Pool voorbij. Nadat die twee hun robbertje hadden uitgevochten, bleven er zeven man over: Vingegaard, Pogacar, Sepp Kuss, Adam Yates, Jai Hindley, Rodriguez en de verrassende Felix Gall. Kuss voerde het tempo in functie van Vingegaard gestaag op, maar het was UAE-knecht Yates die echt versnelde. Alleen Pogacar en Vingegaard gingen mee.

Aanval Pogacar

Op een kleine vier kilometer van de top ging de Sloveen zelf en Vingegaard kon net als tijdens de voorbije bergetappes niet volgen, maar het verschil bleef lang slechts een meter of dertig. Na een gevecht van twee kilometer kwam de Deense geletruidrager weer terug bij Pogacar.

Op de top lagen nog enkele bonificatieseconden. Pogacar begon vroeg, maar kon zijn sprint niet doorzetten, omdat de motoren er te kort voor zaten. Vervolgens won Vingegaard het sprintje. Na de top lieten Vingegaard en Pogacar het tempo zakken, waardoor Yates en Rodriguez konden terugkeren bij het leidersduo. De Spanjaard ging direct langs de twee in de afdaling en ging zo op de tweede ritzege voor Ineos in twee dagen tijd af. Pogacar werd daarachter tweede, waardoor zijn achterstand in het klassement nu tien seconden bedraagt.

Sprakeloze Rodriguez

De winnaar van de dag was na afloop uitzinnig. „Hier zijn geen woorden voor, ik ben supergelukkig. Het team gelooft in me, alleen daardoor was dit mogelijk”, vertelde Rodríguez, die klom naar de derde plaats in het klassement achter de topfavorieten Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.

Rodríguez noemde de overwinning van zijn ploeggenoot Michal Kwiatkowski van vrijdag een inspiratie. „En niet alleen vanwege die zege. Vandaag zat Michal in de kopgroep. Nadat hij was ingelopen heeft hij zich nog drie keer laten zakken naar de ploegleiderswagen om bidons te halen”, klonk het vol bewondering over de Pool.

Rodríguez (22) moest op de slotklim Vingegaard en Pogacar laten gaan, maar achterhaalde het duo in de afdaling naar finishplaats Morzine. „Ik had niet gedacht dat ik nog terug kon komen. Ik heb de klim zo hard mogelijk, maar in mijn eigen tempo gedaan. Eenmaal bij ze zag ik dat ze vooral naar elkaar keken. Daar kon ik van profiteren.”

Het was secondewerk, vijf tellen was het verschil op de finish. „Ik heb veel risico genomen, ben ook een paar keer bijna gevallen. Maar het was het waard.”