Bondscoach Nederlandse handbalsters stapt op bij Russische club, Groener weg bij Duitsland

„We gaan uit elkaar door redenen waar we geen invloed op hebben”, aldus Johansson in een verklaring op de sociale media van Rostov-Don. „Het doet pijn in mijn hart dat ik op deze manier word gescheiden van de ploeg. Ik kan me voorstellen dat jullie het gevoel hebben dat ik jullie in de steek laat. Maar in deze situatie voelt het niet veilig om terug te komen, ook al zegt een stemmetje in me dat ik dat wel heel graag wil.”

Johansson werkte sinds augustus 2020 bij de Russische topclub. Hij werd eind vorige maand aangesteld als bondscoach van Oranje. De Zweed ondertekende een contract voor twee jaar bij de Nederlandse bond. Met Johansson op de bank verzekerden de handbalsters zich onlangs van deelname aan het EK van eind dit jaar.

Groener vertrekt als bondscoach handbalvrouwen Duitsland

Henk Groener vertrekt per direct als bondscoach van de handbalvrouwen van Duitsland. De Nederlander kon met zijn werkgever geen overeenstemming bereiken over verlenging van zijn in april aflopende contract. Groener was sinds januari 2018 in functie bij de Duitse bond.

„We wilden graag met Groener verder”, zo liet de Duitse handbalbond in een verklaring weten. „Helaas konden we inhoudelijk niet tot overeenstemming komen. We gaan daarom op zoek naar een opvolger.”

Groener is onder meer ook voormalig bondscoach van de Nederlandse vrouwen.