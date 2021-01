Iedereen maakt het groter dan het voor mij is

Ireen Wüst. Ⓒ René Bouwman

Volkomen begrijpelijk, de stemmen die ik sinds het WK-kwalificatietoernooi her en der hoor beweren dat er een leegte voor me aanbreekt, omdat ik het EK Allround moet missen. Ik kan zeggen: dat lijkt maar zo. Iedereen maakt er een groter ding van dan dat het voor mij is. Al ontken ik niet dat er een baalmoment is geweest, vanwege het feit dat ik na veertien Europese kampioenschappen op een rij deze keer ontbreek.